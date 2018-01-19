В Краматорске в результате дорожно-транспортного происшествия погиб наблюдатель миссии ОБСЕ.

Об этом сообщает УНИАН, журналисты которого получили подтверждение информации в Отделе прессы и общественной информации СММ ОБСЕ.

В аварию попало такси, в котором он передвигался.

В городе Краматорск (вблизи зоны разграничения) в ДТП погиб член Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Авария произошла утром, 18 января. Мужчина скончался на месте происшествия.

Информацию подтвердила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Напомним, в зоне АТО погибли трое военных.