В Киеве на дорогах образовались пробки.



На перекрестке проспекта Маяковского и ул. Закревского оборвался контактный провод троллейбусной сети, передает kyiv.depo.ua.

По словам очевидцев, причиной ЧП стала непогода. В результате обрыва проводов на дорогах образовался огромный затор.

Напомним, в МВД предупредили водителей об опасности на дорогах.