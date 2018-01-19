Непогода в Украине: в Киеве остановились троллейбусы [ Редактировать ]
В Киеве на дорогах образовались пробки.
На перекрестке проспекта Маяковского и ул. Закревского оборвался контактный провод троллейбусной сети, передает kyiv.depo.ua.
По словам очевидцев, причиной ЧП стала непогода. В результате обрыва проводов на дорогах образовался огромный затор.
Напомним, в МВД предупредили водителей об опасности на дорогах.
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