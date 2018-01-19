Традиционно праздник Богоявления и Крещения Господня завершает цикл праздников после Рождества. В этот день освящают воду и смело ныряют в ледяные проруби.

В Киеве в этот день искупаться можно было в Гидропарке, на Оболонской набережной, в парке Феофания и других местах.

Киевляне активно делились фотографиями своего мужественного поступка в соцсетях. Предлагаем вам посмотреть, как это было.

Каждый греется, как может. Фото: Станислав Груздев

Искупались в проруби также наши коллеги.

Что обязательно нужно сделать сегодня, 19 января, читайте в нашем материале.