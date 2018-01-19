Крещение 2018: как украинцы ныряли в прорубь (фото) [ Редактировать ]
Традиционно праздник Богоявления и Крещения Господня завершает цикл праздников после Рождества. В этот день освящают воду и смело ныряют в ледяные проруби.
В Киеве в этот день искупаться можно было в Гидропарке, на Оболонской набережной, в парке Феофания и других местах.
Киевляне активно делились фотографиями своего мужественного поступка в соцсетях. Предлагаем вам посмотреть, как это было.
Каждый греется, как может. Фото: Станислав Груздев
Второй год подряд утро 19 января встречаем именно так! 🙈🙈 надеюсь, голос за кадром нашего видеооператора все узнали? @belokuraya_takaya ради такого события приехала с Киева, а то по другому никак не затащишь в Днепр😋😂 #крещение2018 #крещенскиеморозы #днепрсити #украина #купание #водохреще #dnipro
Публикация от E L E N A K R Y S A N O V A (@vert_wka)
Искупались в проруби также наши коллеги.
Что обязательно нужно сделать сегодня, 19 января, читайте в нашем материале.
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