А в Вашингтоне завтра будут отмечать первую годовщину инаугарации Дональда Трампа. Он уже стал президентом-рекордсменом. В плохом смысле. Рейтинг одобрения деятельности президента самими американцами - рекордно низкий. В рейтинге глобального лидерства США при Трампе - тоже на пути вниз...

Но Трамп, похоже, игнорирует эти данные опросов. И намерен идти на второй срок. И даже начал уже готовиться к новым выборам.

На чью поддержку рассчитывает действующий президент США? И вообще насколько реально, что он сможет переизбраться? Это выяснял Дмитрий Анопченко.

Поединок Трампа и Хиллари получился настолько ярким и запоминающимся, что, кажется, все это так недавно было. Но на самом деле прошел уже целый год. И Дональд Трамп отмечает свой первый рубеж у власти.

Тем, кто наблюдает за событиями в Белом доме издалека - судит по новостям и газетным публикациям, может показаться: "им бы день простоять да ночь продержаться". Отбиться от противников и спецпрокурора по расследованию связей с Россией, не допустить импичмента и пережить катастрофическое падение рейтинга.

Но присмотревшись к ситуации пристальнее, поговорив с журналистами из пула Белого дома и с экспертами, близкими к новой администрации, понимаешь: Дональда Трампа заботит вовсе не это.

Президент всего лишь первую годовщину у власти отмечает, а уже он и его команда всерьез думают о втором сроке. Ведут переговоры и даже собирают деньги в избирательный фонд.

На Фейсбуке Трампа на днях появился вот этот ролик. Мол, "на этом месте можешь быть ты". Всего три доллара - и любой может попытаться выиграть... ужин с Трампом и его семьей. Как много американцев испытали судьбу - официальных данных нет, но неформально мне сказали: в штабе рассчитывают только этим нехитрым трюком 3-4 миллиона долларов на будущую кампанию заработать.

В Америке политики обычно начинают готовиться к новым выборам за два года до голосования, но Трамп - и в этом исключение. Его бизнес-план – другой. Уже сейчас быть уверенным, что второй срок у него в кармане, - говорит Марвин Калб, гарвардский профессор, который близок со многими людьми из команды Трампа.

"Неуверенность в будущем - вот что движет этим человеком. И вот почему у него появляются авторитарные замашки, хотя это не означает, что президент сам к этому стремится", - говорит профессор Гарвардского университета Марвин Калб.

А причина неуверенности в Овальном кабинете - вовсе не политическая борьба и не расследование Мюллера, а злые газетные статьи, которые президент чуть ли не ежедневно о себе читает и воспринимает очень лично - уверяет профессор.

"Его позиция неизменна. Трампу нужны послушные СМИ, благодаря которым он будет хорошо выглядеть, которые будут держать его в центре внимания, никогда не критиковать. А как только появляется критика, он искренне злится и говорит, мол, это "фейк", - говорит Марвин Калб.

"Fake news" с легкой руки президента уже крылатым выражением стало. На днях Белый дом - впервые в истории даже объявил победителей конкурса на фейковую новость о Трампе, среди них - крупнейшие СМИ Америки. По сути, уже открыто объявив им войну. Ведь пресса - первое, что может помешать Трампу переизбраться.

"Фраза, которую часто слышишь сейчас в Вашингтоне: "а давайте-ка втянем в скандал весь Белый дом". Заметьте, не сотрудников избирательного штаба, не тех, кто в 2016 был в переходной команде, а тех, кто вместе с президентом занял этот офис", - говорит политолог George Washington University Майкл Корнфилд.

Еще что стоит на пути ко второму сроку - это расследование спецпрокурора Мюллера. Причем не столько его результаты - большинство экспертов убеждены, что лично Трампа они не затронут, - сколько громкий и публичный процесс, который отбирает у главы государства сторонников.

"Ведь он проводит классическое расследование в стиле Уотергейта - такое, как вы видели в бесчисленных телевизионных шоу или в кинофильмах", - говорит политолог George Washington University Майкл Корнфилд.

Новый фильм Спилберга "Секретное досье" - вряд ли соберет большие кассовые сборы за границей, а вот в Штатах на него все билеты раскуплены. Мэтр Голливуда (как и вся "фабрика грез" откровенно недолюбливающий Трампа) этой лентой прозрачно намекнул: даже очень сильного президента может ждать импичмент.

"Так много параллелей с этой историей… Она об администрации Никсона, которая ушла после публикаций New York Times и Washington Post, и, думаю, в ней так много похожего найдет аудитория", - говорит кинорежиссер Стивен Стилберг.

"Чему меня научила эта история - так это видеть, что ничего не изменилось. Люди у власти пытаются удержаться у власти, делают все для этого. И те, кто склонен к вранью,- продолжают лгать", - говорит исполнитель главной роли в х/ф "Секретное досье" Том Хэнкс.

Недовольство элиты - еще одна преграда на пути переизбрания. Многие - не столько за другого кандидата, сколько против президента. Вот почему скандальная книга так хорошо раскупается.

"Мы распродали все, что получили, за первые же двадцать минут и ждем теперь новый тираж".

Но нет сомнений - другая половина Америки по-прежнему за Трампа. Последние опросы показали, что две трети из тех, кто голосовал за него год назад, уверены: в 2020 главу государства снова переизберут. Вот только эта - вторая кампания - обещает быть куда более жесткой.