Здоровый сон играет большую роль для нашего физического и психического здоровья. А полноценный 8-часовой сон вы не сможете заменить ничем - ни кофе, ни коротким сном днем.

Причин бессонницы или плохого сна может быть множество. А недостаток сна может плохо сказаться не только на вашем утреннем виде (мешки под глазами), но и повлиять на привычки в еде и общее состояние здоровья.

Чтобы этого с вами не произошло - следуйте этим советам и полноценный и крепкий сон вам обеспечен.

Не пейте на ночь

Следует избегать любых жидкостей за час до того, как вы собираетесь ложиться спать. Это касается не только воды, но и чая и соков. Кофе стоит пить не менее чем за 6-7 часов до сна, а вот алкоголя перед сном стоит вообще избегать, если хотите быстро заснуть и выспаться.

Просыпайтесь раньше на выходных

Спать до обеда на выходных - это быстрый способ нарушить расписание сна на неделю. Вы можете себе позволить понежиться в постели, но не более чем часом больше от вашего привычного подъема. Если вы работаете эту привычку, то уже через неделю-две у вас исчезнут проблемы с сном.

Не заниматься спортом перед сном

Заниматься спортом нужно, но если вы будете это делать непосредственно перед сном, то у вас могут возникнуть проблемы. Лучше всего, если вы будете заниматься спортом за 3-4 часа до сна.

Не кладите возле себя смартфон

Большинство электроники излучает синий свет, подавляющий мелатонин перед сном. Мелатонин – это "гормон ночи", именно он вызывает сонливость. Когда мы подвергаемся воздействию синего света в течение одного-двух часов перед сном, мы подавляем мелатонин и заснуть становится сложнее.

Не заставляйте себя

Не ложитесь спать, если не можете и не хотите. Вместо этого встаньте и поделайте что-то монотонное, что не требует много света, тогда сон сам придет к вам. Ведь чем больше вы беспокоитесь о том, что не можете уснуть, тем хуже будет.

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