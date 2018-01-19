Как быстрее заснуть: простые лайфхаки [ Редактировать ]
Здоровый сон играет большую роль для нашего физического и психического здоровья. А полноценный 8-часовой сон вы не сможете заменить ничем - ни кофе, ни коротким сном днем.
Причин бессонницы или плохого сна может быть множество. А недостаток сна может плохо сказаться не только на вашем утреннем виде (мешки под глазами), но и повлиять на привычки в еде и общее состояние здоровья.
Чтобы этого с вами не произошло - следуйте этим советам и полноценный и крепкий сон вам обеспечен.
Не пейте на ночь
Следует избегать любых жидкостей за час до того, как вы собираетесь ложиться спать. Это касается не только воды, но и чая и соков. Кофе стоит пить не менее чем за 6-7 часов до сна, а вот алкоголя перед сном стоит вообще избегать, если хотите быстро заснуть и выспаться.
Просыпайтесь раньше на выходных
Спать до обеда на выходных - это быстрый способ нарушить расписание сна на неделю. Вы можете себе позволить понежиться в постели, но не более чем часом больше от вашего привычного подъема. Если вы работаете эту привычку, то уже через неделю-две у вас исчезнут проблемы с сном.
Не заниматься спортом перед сном
Заниматься спортом нужно, но если вы будете это делать непосредственно перед сном, то у вас могут возникнуть проблемы. Лучше всего, если вы будете заниматься спортом за 3-4 часа до сна.
Не кладите возле себя смартфон
Большинство электроники излучает синий свет, подавляющий мелатонин перед сном. Мелатонин – это "гормон ночи", именно он вызывает сонливость. Когда мы подвергаемся воздействию синего света в течение одного-двух часов перед сном, мы подавляем мелатонин и заснуть становится сложнее.
Не заставляйте себя
Не ложитесь спать, если не можете и не хотите. Вместо этого встаньте и поделайте что-то монотонное, что не требует много света, тогда сон сам придет к вам. Ведь чем больше вы беспокоитесь о том, что не можете уснуть, тем хуже будет.
Читайте также, чем опасен долгий сон в выходные.
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