Олимпиада-2018: МОК сократил число допущенных россиян [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Международный олимпийский комитет (МОК) сократил количество российских спортсменов, которых могут допустить к соревнованиям в Южной Корее, сообщается на сайте организации.
"На сегодняшний день первоначальный пул предварительной регистрации, состоящий из 500 спортсменов, был уменьшен группой МОК, отвечающей за приглашения спортсменов, на 111 человек", - сказано в сообщении.
Более 80% спортсменов из предварительного списка не участвовали в играх в Сочи, то есть это "новое поколение" спортсменов, отмечает МОК. У спортсменов из пула брали допинг-пробы чаще, чем у спортсменов других стран.
Пока невозможно предсказать, кто из пула попадет на игры, список предварительный, квалификация продолжается, группа МОК выберет из этого списка спортсменов, которых пригласит на Олимпиаду, позже.
Ранее мы сообщали, что КНДР и Южная Корея выступят на Олимпиаде под одним флагом.
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