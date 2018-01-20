Как помочь пингвинам, не выходя из дома (эко-проект) [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
20 января - день знаний о пингвинах. И это повод присоединиться к экологическому проекту, объединившему жителей всей планеты.
Вы можете приобщиться к ученым и помочь им следить за численностью пингвинов. Для этого нужно немного времени и компьютер.
На сайте проекта PenguinWatch после короткого обучения вам предложат посчитать пингвинов на фотографиях. Из-за того, что снимки черно-белые, приспособить компьютерный алгоритм для этих целей пока очень сложно.
А результаты подсчетов нужны ученым, чтобы понимать, как птицы расселяются по территориям, сколько их и грозит ли им опасность.
За время проекта 40 тысяч человек посчитали пингвинов на 4,5 миллионах снимков.
Ранее мы рассказывали о животных, которые вымерли за последние 10 лет.
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