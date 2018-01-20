Оперативные данные электронных торгов говорят о стремительном падении мировых цен на нефть.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте опустились до $68,75 за баррель.

Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились до $63,57 за баррель.

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