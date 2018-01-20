Власти подсчитали сумму ущерба от урагана "Фредерике", который обрушился на Германию, Нидерланды и Бельгию, передает AFP.

Так, стихийное бедствие принесло убытки в 500 миллионов евро. Ураган унес жизни более десяти человек.

Жертвами "Фредерике" в Германии по последним данным, стали восемь человек. Два человека погибли в результате падения деревьев, еще два не справились с управлением транспортным средством из-за непогоды.

В Нидерландах погибли от двух до трех человек, также сообщается об одном пострадавшем.

В Бельгии в коммуне Гре-Дуасо на автомобиль упало дерево, в результате погиб один человек. В Антверпене пострадали порядка четырех человек, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Накануне во Франции скорость ветра превысила рекордную отметку.