Ураган "Фредерике": названа колоссальная сумма ущерба [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Власти подсчитали сумму ущерба от урагана "Фредерике", который обрушился на Германию, Нидерланды и Бельгию, передает AFP.
Так, стихийное бедствие принесло убытки в 500 миллионов евро. Ураган унес жизни более десяти человек.
Жертвами "Фредерике" в Германии по последним данным, стали восемь человек. Два человека погибли в результате падения деревьев, еще два не справились с управлением транспортным средством из-за непогоды.
В Нидерландах погибли от двух до трех человек, также сообщается об одном пострадавшем.
В Бельгии в коммуне Гре-Дуасо на автомобиль упало дерево, в результате погиб один человек. В Антверпене пострадали порядка четырех человек, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Накануне во Франции скорость ветра превысила рекордную отметку.
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