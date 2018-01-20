В пятницу, 19 января, в центре Одессы произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека.

Начальник Главного управления Нацполиции области Руслан Форостяк изложил хронологию событий.

Около 15:30 участковый и двое оперативников выехали на вызов. По предварительным данным, на ул. Новосельского находился человек, разыскиваемый за хулиганские действия с применением огнестрельного оружия.

Злоумышленник, увидев полицейских, застрелил своего сообщника и открыл огонь в сторону правоохранителей. Сотрудник муниципальной охраны, оказавшийся рядом с местом событий, бросился на помощь и получил ранение.

Раненый участковый вызвал помощь по телефону, одновременно начали поступать сообщения о стрельбе по линии "102" от жителей города.

Злоумышленник стрелял из самодельного пистолета-пулемета (магазин на 30 патронов, боеприпас - адаптивная пуля 9мм с усиленным сердечником способна пробить полицейский жилет).

Правоохранители, прибывшие на вызов были вынуждены вести огонь на поражение и застрелили преступника. Им оказался 57-летний Валентин Дорошенко, который, по версии правоохранителей, являлся пророссийским активистом.

Во время проверки по указанному адресу были задержаны еще двое ранее судимых людей. Полицейские проверяют их причастность к стрельбе.

Также в подвале дома злоумышленника нашли "огнестрельное переработанное атипическое оружие, а также миницех по его изготовлению". Ранее podrobnosti.ua публиковали фотографии из подпольной мастерской.

Кроме этого, в сумке на теле погибшего стрелка, обнаружены четыре осколочные гранаты.

В настоящее время работу по раскрытию этих преступлений продолжает усиленная следственно-оперативная группа. По месту жительства погибшего стрелка и в катакомбах проводятся фильтрационные мероприятия.

В результате произошедшего погиб участковый полицейский, еще три человека госпитализированы (среди них - двое правоохранителей и сотрудник муниципальной охраны).