Перестрелка в Одессе: хронология событий [ Редактировать ]
Источник: Думская
В пятницу, 19 января, в центре Одессы произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека.
Начальник Главного управления Нацполиции области Руслан Форостяк изложил хронологию событий.
Около 15:30 участковый и двое оперативников выехали на вызов. По предварительным данным, на ул. Новосельского находился человек, разыскиваемый за хулиганские действия с применением огнестрельного оружия.
Злоумышленник, увидев полицейских, застрелил своего сообщника и открыл огонь в сторону правоохранителей. Сотрудник муниципальной охраны, оказавшийся рядом с местом событий, бросился на помощь и получил ранение.
Раненый участковый вызвал помощь по телефону, одновременно начали поступать сообщения о стрельбе по линии "102" от жителей города.
Злоумышленник стрелял из самодельного пистолета-пулемета (магазин на 30 патронов, боеприпас - адаптивная пуля 9мм с усиленным сердечником способна пробить полицейский жилет).
Правоохранители, прибывшие на вызов были вынуждены вести огонь на поражение и застрелили преступника. Им оказался 57-летний Валентин Дорошенко, который, по версии правоохранителей, являлся пророссийским активистом.
Во время проверки по указанному адресу были задержаны еще двое ранее судимых людей. Полицейские проверяют их причастность к стрельбе.
Также в подвале дома злоумышленника нашли "огнестрельное переработанное атипическое оружие, а также миницех по его изготовлению". Ранее podrobnosti.ua публиковали фотографии из подпольной мастерской.
Кроме этого, в сумке на теле погибшего стрелка, обнаружены четыре осколочные гранаты.
В настоящее время работу по раскрытию этих преступлений продолжает усиленная следственно-оперативная группа. По месту жительства погибшего стрелка и в катакомбах проводятся фильтрационные мероприятия.
В результате произошедшего погиб участковый полицейский, еще три человека госпитализированы (среди них - двое правоохранителей и сотрудник муниципальной охраны).
по теме
Перестрелка в Одессе: в больнице умер раненый полицейский
А вот Национальная полиция сегодня распространила новости о перестрелке в Одессе. Вообще, сообщения об этом событии были очень странные и пугающие. Некоторые СМИ сообщали о том, что человек с автоматом открыл стрельбу просто на улице.
Перестрелка в Одессе: опубликованы фото подпольной мастерской преступника
Правоохранители обнародовали снимки оружия и подпольной мастерской, принадлежавшие злоумышленнику, который устроил стрельбу в Одессе 19 января.
Стрельбу в Одессе устроил пророссийский активист - полиция
Стрельбу в Одессе устроил пророссийский активист Валентин Дорошенко.
Спецоперация в Одессе продолжается: новые подробности (видео)
Стали известны новые подробности кровавой перестрелки в Одессе.
Перестрілка в Одесі: є загиблі та поранені (відео)
Все відбувалося посеред вулиці, де було багато людей. Свідки кажуть - чули, як поліцейські кричали перехожим - тікати, аби не потрапили під перехресний вогонь.