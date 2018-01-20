В Италии объявили войну фейковым новостям [ Редактировать ]
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В Италии правоохранители создали сервис, который позволяет людям сообщать о ложных новостях, передает Deutsche Welle.
Эксперты будут проверять новости, на которые поступили жалобы. О результатах проверки полиция будет извещать официально, а в случае подтверждения неправдивости информации, будут требовать от изданий снятия публикации.
В полиции заверили, что создание такого сервиса не может каким-то образом повредить свободе слова в Италии.
Накануне Дональд Трамп опубликовал список изданий - "врагов народа".
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