В Италии правоохранители создали сервис, который позволяет людям сообщать о ложных новостях, передает Deutsche Welle.

Эксперты будут проверять новости, на которые поступили жалобы. О результатах проверки полиция будет извещать официально, а в случае подтверждения неправдивости информации, будут требовать от изданий снятия публикации.

В полиции заверили, что создание такого сервиса не может каким-то образом повредить свободе слова в Италии.

Накануне Дональд Трамп опубликовал список изданий - "врагов народа".