Муж Шиа Ирвуд из Северной Каролины подал на нее в суд. Однако вместо ареста девушка стала знаменитой и открыла свой бизнес.

Шиа умела плести косички с семи лет. И все это благодаря бабушке. Потом ее бабушка попала в аварию и из-за тяжелых травм не могла поднимать руки и двигать ими. Шиа помогала ей причесывать волосы и делать те самые косички.

Однажды в ее жизни произошло еще одно грустное событие: она развелась со своим мужем, от которого родила двоих детей. Чтобы не делить и не травмировать малюток, бывшие супруги составили друг для друга правила.

Спустя время бывший супруг заявил, что она нарушила пункт договора и теперь он намерен обратиться в полицию.

Мужчина отобрал у Шии сына и не давал ребенку видеться с матерью. А на странице полиции Северной Каролины в "Твиттере" появилась фотография девушки - Шию записали в преступники.

Подписчики страницы не обратили внимания на статус "преступницы", а заинтересовались ее волосами.

"Кто вам сделал такую причёску?", "Я влюбилась в эти косы", "Расскажи секрет своих волос" - писали в комментариях пользователи соцсетей.

Шиа не боялась прихода полицейских, поскольку была уверена в своей невиновности, однако решила ответить всем девушкам, которых так заинтересовали ее шикарные косички. Ее ответ набрал несколько тысяч репостов.

Шиа рассказала BuzzFeed, что после ее ответа в комментарии посыпались десятки просьб от девушек заплести им такие же косички. Шиа не стала долго раздумывать и превратила плетение кос в бизнес. Более того, она призналась, что к некоторым новым клиентам выезжала даже в другие города.

"Отношение ко мне может быть негативное из-за фото в полиции. Но мне нечего скрывать. Я хочу всем показать, что бывший окунул меня в такую грязь, но я смогла выплыть. Независимо ни от чего я окажусь наверху", - Шиа Ирвуд.

Напомним, ранее мы писали, что девушка во время родов сдала экзамены в университете.