Муж Шиа Ирвуд из Северной Каролины подал на нее в суд. Однако вместо ареста девушка стала знаменитой и открыла свой бизнес.

Шиа умела плести косички с семи лет. И все это благодаря бабушке. Потом ее бабушка попала в аварию и из-за тяжелых травм не могла поднимать руки и двигать ими. Шиа помогала ей причесывать волосы и делать те самые косички.

Публикация от @ shiamilan Янв 18, 2018 at 10:40 PST

Однажды в ее жизни произошло еще одно грустное событие: она развелась со своим мужем, от которого родила двоих детей. Чтобы не делить и не травмировать малюток, бывшие супруги составили друг для друга правила.

Спустя время бывший супруг заявил, что она нарушила пункт договора и теперь он намерен обратиться в полицию.

Мужчина отобрал у Шии сына и не давал ребенку видеться с матерью. А на странице полиции Северной Каролины в "Твиттере" появилась фотография девушки - Шию записали в преступники.

SHIA MILAN YEARWOOD got their #mugshot posted to Charlotte Mugshots https://t.co/huzylGYJ8m pic.twitter.com/YloQz5B779