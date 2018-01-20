Муж подал в суд на жену и сделал ее богатой и знаменитой [ Редактировать ]
Муж Шиа Ирвуд из Северной Каролины подал на нее в суд. Однако вместо ареста девушка стала знаменитой и открыла свой бизнес.
Шиа умела плести косички с семи лет. И все это благодаря бабушке. Потом ее бабушка попала в аварию и из-за тяжелых травм не могла поднимать руки и двигать ими. Шиа помогала ей причесывать волосы и делать те самые косички.
Braids by who? #BraidsByShia #HairByShia @hairbyshia
Публикация от @ shiamilan
Однажды в ее жизни произошло еще одно грустное событие: она развелась со своим мужем, от которого родила двоих детей. Чтобы не делить и не травмировать малюток, бывшие супруги составили друг для друга правила.
Спустя время бывший супруг заявил, что она нарушила пункт договора и теперь он намерен обратиться в полицию.
Мужчина отобрал у Шии сына и не давал ребенку видеться с матерью. А на странице полиции Северной Каролины в "Твиттере" появилась фотография девушки - Шию записали в преступники.
SHIA MILAN YEARWOOD got their #mugshot posted to Charlotte Mugshots https://t.co/huzylGYJ8m pic.twitter.com/YloQz5B779— Charlotte Mugshots (@CharlotteMugs) 3 января 2018 г.
Подписчики страницы не обратили внимания на статус "преступницы", а заинтересовались ее волосами.
"Кто вам сделал такую причёску?", "Я влюбилась в эти косы", "Расскажи секрет своих волос" - писали в комментариях пользователи соцсетей.
Шиа не боялась прихода полицейских, поскольку была уверена в своей невиновности, однако решила ответить всем девушкам, которых так заинтересовали ее шикарные косички. Ее ответ набрал несколько тысяч репостов.
Шиа рассказала BuzzFeed, что после ее ответа в комментарии посыпались десятки просьб от девушек заплести им такие же косички. Шиа не стала долго раздумывать и превратила плетение кос в бизнес. Более того, она призналась, что к некоторым новым клиентам выезжала даже в другие города.
"Отношение ко мне может быть негативное из-за фото в полиции. Но мне нечего скрывать. Я хочу всем показать, что бывший окунул меня в такую грязь, но я смогла выплыть. Независимо ни от чего я окажусь наверху", - Шиа Ирвуд.
Напомним, ранее мы писали, что девушка во время родов сдала экзамены в университете.
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