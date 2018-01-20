Волонтеры приготовили подарки детям из прифронтовой зоны

Они приносят радость тем, кто живет на границе с АТО. Олени Святого Николая - исполняют новогодние детские мечты в Счастье, Петропавловском, Трехизбенке, - по всей линии разграничения. Волонтеры уже второй год собирают детские письма, ищут дарителей - а потом отвозят подарки детям.