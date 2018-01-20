Боевики устроили массированную атаку на Пески из "Градов" [ Редактировать ]
Несмотря на объявленное ранее перемирие, боевики продолжают нарушать режим тишины. Об этом сообщает корреспондент "Подробностей" Руслан Смещук.
В частности, боевики из "Градов" обстреляли Пески.
Напомним, ранее мы писали, что российские снайперы приезжают на Донбасс учиться.
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