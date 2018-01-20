В субботу, 20 января в Одессе полиция задержала пьяного местного жителя, который открыл огонь из окна по пенсионерам на улице.

Об этом в Facebook сообщает начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

"Пьяный 49-летний неадекват забаррикадировался в квартире и начал из окна стрельбу по людям пожилого возраста. Использовал винтовку калибра 4,6 мм. Вместе с КОРД взяли штурмом. Пытался стрелять в полицейских и бросал под ноги пиротехнику. Сейчас задержанный по ч. 4 ст. 296 УК. Без пострадавших", - написал Головин.

Напомним, что 19 января в Одессе произошла кровавая перестрелка между местными жителями.