В Одессе мужчина открыл стрельбу по прохожим [ Редактировать ]
В субботу, 20 января в Одессе полиция задержала пьяного местного жителя, который открыл огонь из окна по пенсионерам на улице.
Об этом в Facebook сообщает начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.
"Пьяный 49-летний неадекват забаррикадировался в квартире и начал из окна стрельбу по людям пожилого возраста. Использовал винтовку калибра 4,6 мм. Вместе с КОРД взяли штурмом. Пытался стрелять в полицейских и бросал под ноги пиротехнику. Сейчас задержанный по ч. 4 ст. 296 УК. Без пострадавших", - написал Головин.
Напомним, что 19 января в Одессе произошла кровавая перестрелка между местными жителями.
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