Трасса Киев-Одесса заблокирована, машины едут по встречной [ Редактировать ]
На трассе Киев-Одесса вот уже третий день продолжаются пробки и сложности с проездом. Как сообщает в Facebook журналист Макс Сорокин, в районе Умани дорогу заблокировали большегрузы, которые стоят в два ряда.
"Перед Уманью фуры встали в два ряда. 2- 3 км по встречке нужно ехать", - пишет журналист.
Ранее в МВД заявили, что по состоянию на 20 января все ограничения движения на автодорогах страны сняты.
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