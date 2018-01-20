На трассе Киев-Одесса вот уже третий день продолжаются пробки и сложности с проездом. Как сообщает в Facebook журналист Макс Сорокин, в районе Умани дорогу заблокировали большегрузы, которые стоят в два ряда.

"Перед Уманью фуры встали в два ряда. 2- 3 км по встречке нужно ехать", - пишет журналист.

Ранее в МВД заявили, что по состоянию на 20 января все ограничения движения на автодорогах страны сняты.