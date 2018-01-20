Неожиданно скончался 27-летний американский рэпер [ Редактировать ]
Американский рэпер Деррик Коулмен, известный под псевдонимом Фредо Сантана, скончался в возрасте 27 лет, сообщает Mirror со ссылкой на близкого друга музыканта Максо Крима.
Damn man I’m lost for words right now I’m cryin my ass off Fredo I love yu Bitch RIP a real Savage 💙
Публикация от Maxo C (@maxokream)
После этого поста начали появляться и другие записи с соболезнованиями.
Официального подтверждения информации о смерти Сантаны пока нет.
Фредо Сантана - старший двоюродный брат музыканта Chief Keef, сопрезидент его лейбла Glory Boyz Entertainment и основатель собственного - Savage Squad Records.
RIP Fredo Santana 😢— DJ Akademiks (@IamAkademiks) 20 января 2018 г.
Напомним, ранее мы писали, что умерла известная американская актриса.
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