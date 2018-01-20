Американский рэпер Деррик Коулмен, известный под псевдонимом Фредо Сантана, скончался в возрасте 27 лет, сообщает Mirror со ссылкой на близкого друга музыканта Максо Крима.

После этого поста начали появляться и другие записи с соболезнованиями.

Официального подтверждения информации о смерти Сантаны пока нет.

Фредо Сантана - старший двоюродный брат музыканта Chief Keef, сопрезидент его лейбла Glory Boyz Entertainment и основатель собственного - Savage Squad Records.

RIP Fredo Santana 😢 — DJ Akademiks (@IamAkademiks) 20 января 2018 г.

Напомним, ранее мы писали, что умерла известная американская актриса.