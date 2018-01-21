20 января один из двух самолетов, рейсы которых задерживались в Египте из-за непогоды, вылетел в Украину. Об этом официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич написал в Twitter.

"В Египте задерживаются два рейса в Украину. Причины - метеорологические условия. Авиакомпания и туроператор принимают меры для отправки самолетов 20.01", - сообщил он.

Позже Кирилич добавил, что один из двух самолетов вылетел из Египта в Украину.

Вылет второго самолета назначен на 02:00 21 января.

Один з двох літаків вилетів з Єгипту до України. Виліт іншого - призначено на 02:00 21.01. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 20 января 2018 г.

Напомним, что больше 10 тысяч туристов оказались заблокированы в горах.