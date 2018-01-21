"Застрявшие" в Египте туристы возвращаются домой [ Редактировать ]
20 января один из двух самолетов, рейсы которых задерживались в Египте из-за непогоды, вылетел в Украину. Об этом официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич написал в Twitter.
"В Египте задерживаются два рейса в Украину. Причины - метеорологические условия. Авиакомпания и туроператор принимают меры для отправки самолетов 20.01", - сообщил он.
Позже Кирилич добавил, что один из двух самолетов вылетел из Египта в Украину.
Вылет второго самолета назначен на 02:00 21 января.
Один з двох літаків вилетів з Єгипту до України. Виліт іншого - призначено на 02:00 21.01.— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 20 января 2018 г.
Напомним, что больше 10 тысяч туристов оказались заблокированы в горах.
по теме
Из Египта не могут выехать 300 украинцев
В Египте "застряли" почти 300 украинцев, на данный момент задерживают три рейса.
Генетики раскрыли вековую тайну древнеегипетских мумий
Анализ ДНК показал, что мумифицированные древнеегипетские правители, обнаруженные более ста лет назад в одной гробнице, не были полными братьями.
В США рекомендовали прививаться от кори перед поездкой в Украину
Речь идет о вакцине, которую в Соединенных Штатах применяют против кори, краснухи и паротита.
В США туристам перед поездкой в КНДР советуют написать завещание
Госдеп США официально рекомендует "подготовить собственные похороны" перед тем, как отправиться в туристическую поездку в КНДР. New York Times, тем временем, выяснила - американскую армию тайно готовят к войне. Дмитрий Анопченко знает все подробности.
В египетской пирамиде найден проход в "загробный мир"
Археологи из Миланского технического института считают, что найденная загадочная полость внутри пирамиды Хеопса может являться тронным залом