В Кабуле боевики открыли огонь в отеле, погибли люди [ Редактировать ]
В столице Афганистана Кабуле, 20 января, группа неизвестных, вооруженных огнестрельным оружие и гранатами, напала на фешенебельный отель Intercontinental. Об этом сообщает DW.
Представители афганских властей заявили, что четверо нападавших ворвались в отель и открыли беспорядочный огонь по его гостях. На место событий прибыли спецподразделения правоохранителей, которые зашли внутрь отеля и пытаются обезвредить нападавших.
В кабульской полиции рассказали, что неизвестные устроили пожар на одном из этажей отеля. Как передает телеканал Tolo News, боевики взяли в заложники несколько человек в ходе нападения. В Министерстве внутренних дел Афганистана подтвердили факт нападения. По данным источников в полиции, есть погибшие.
BREAKING: Gunfire in #Kabul's Intercontinental Hotel, witnesses tell 1TV suicide attackers entered the hotel, police yet to confirm#AFG— 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) 20 января 2018 г.
Также телеканал 1TV News сообщает, что в результате подрыва террориста-смертника погибли 35 человек.
CRU killed 1 suicide bomber in kitchen area. Second floor on fire, operation ongoing, 35 casualties reported, security source tells 1TV— 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) 20 января 2018 г.
По их данным, в отеле проходила ИТ-конференция, в которой приняли участие около 100 человек, включая представителей правительства страны.
Издание также отмечает, что отель Intercontinental в Кабуле уже был объектом нападения террористов. В июне 2011 года атака смертника привела к гибели 21 человека, включая 10 гражданских. Тогда ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка "Талибан".
Напомним, что в Одессе мужчина открыл стрельбу по прохожим.
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