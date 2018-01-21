В столице Афганистана Кабуле, 20 января, группа неизвестных, вооруженных огнестрельным оружие и гранатами, напала на фешенебельный отель Intercontinental. Об этом сообщает DW.

Представители афганских властей заявили, что четверо нападавших ворвались в отель и открыли беспорядочный огонь по его гостях. На место событий прибыли спецподразделения правоохранителей, которые зашли внутрь отеля и пытаются обезвредить нападавших.

В кабульской полиции рассказали, что неизвестные устроили пожар на одном из этажей отеля. Как передает телеканал Tolo News, боевики взяли в заложники несколько человек в ходе нападения. В Министерстве внутренних дел Афганистана подтвердили факт нападения. По данным источников в полиции, есть погибшие.

BREAKING: Gunfire in #Kabul's Intercontinental Hotel, witnesses tell 1TV suicide attackers entered the hotel, police yet to confirm#AFG — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) 20 января 2018 г.

Также телеканал 1TV News сообщает, что в результате подрыва террориста-смертника погибли 35 человек.

CRU killed 1 suicide bomber in kitchen area. Second floor on fire, operation ongoing, 35 casualties reported, security source tells 1TV — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) 20 января 2018 г.

По их данным, в отеле проходила ИТ-конференция, в которой приняли участие около 100 человек, включая представителей правительства страны.

Издание также отмечает, что отель Intercontinental в Кабуле уже был объектом нападения террористов. В июне 2011 года атака смертника привела к гибели 21 человека, включая 10 гражданских. Тогда ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка "Талибан".

Напомним, что в Одессе мужчина открыл стрельбу по прохожим.