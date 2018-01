В столице Афганистана Кабуле, 20 января, группа неизвестных, вооруженных огнестрельным оружие и гранатами, напала на фешенебельный отель Intercontinental. Об этом сообщает DW.

Представители афганских властей заявили, что четверо нападавших ворвались в отель и открыли беспорядочный огонь по его гостях. На место событий прибыли спецподразделения правоохранителей, которые зашли внутрь отеля и пытаются обезвредить нападавших.

В кабульской полиции рассказали, что неизвестные устроили пожар на одном из этажей отеля. Как передает телеканал Tolo News, боевики взяли в заложники несколько человек в ходе нападения. В Министерстве внутренних дел Афганистана подтвердили факт нападения. По данным источников в полиции, есть погибшие.

BREAKING: Gunfire in #Kabul's Intercontinental Hotel, witnesses tell 1TV suicide attackers entered the hotel, police yet to confirm#AFG