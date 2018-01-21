В США умерла продюсер "Звездных войн" и "Голодных игр" [ Редактировать ]
На 55-м году ушла из жизни Эллисон Шермур - создатель культовых американских фильмов "Звездные войны" и "Голодные игры".
Как сообщает Variety, продюсер длительное время боролась с раком легких, Шермур умерла в больнице Лос-Анджелеса от осложнений, вызванных раком легких.
Allison Ivy Shearmur— LordBless® (@RRosyff) 20 января 2018 г.
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До 2011 года Эллисон Шермур работала исполнительным директором в кинокомпаниях Disney, Universal, Paramount и Lionsgate. Среди ее работ - две части фильма "Голодные игры" и "Бунтарь один. Звездные войны: Истории".
Также Шермур участвовала в съемках "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Американский пирог" и серии фильмов о Джейсоне Борне.
Напомним, скончался известный актер.
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