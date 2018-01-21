В третью годовщину выхода из ДАП, в честь "киборгов" в аэропортах Украины устроили флешмоб.

Оркестры Вооруженных Сил и Нацгвардии сыграли инструментальные композиции в семи аэропортах страны.

Для всех регионов репертуар одинаковый - официальный марш украинской армии "За честь и славу" и всемирно известную композицию "Иль селенсио".

В международном аэропорту "Борисполь" одновременно собрались почти три сотни артистов.

Напомним, что Петр Порошенко считает военнослужащих, которые принимали участие в обороне Международного аэропорта имени Прокофьева в Донецке символом непобедимой Украины.