19 января в районе Широкино украинские бойцы заметили приближение вражеской диверсионно-разведывательной группы. Воины ВСУ открыли огонь и ранили одного из диверсантов.

После этого группа начала отступать, бросив на поле боя своего боевика. Его оперативно эвакуировали, оказали ему необходимую медицинскую помощь.

Как рассказал боец ​​ВСУ Валерий, боевик был одет в российскую военную форму.

"Эта куртка является образцом Вооруженных сил Российской Федерации. Это форма второй категории, которая была предоставлена со склада", - рассказал украинский военный.

Напомним, что за жизнь российского диверсанта украинские военные врачи боролись 7 часов, ему было перелито 1,5 литра крови.