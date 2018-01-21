Захваченный в плен диверсант был в форме российской армии (видео) [ Редактировать ]
19 января в районе Широкино украинские бойцы заметили приближение вражеской диверсионно-разведывательной группы. Воины ВСУ открыли огонь и ранили одного из диверсантов.
После этого группа начала отступать, бросив на поле боя своего боевика. Его оперативно эвакуировали, оказали ему необходимую медицинскую помощь.
Как рассказал боец ВСУ Валерий, боевик был одет в российскую военную форму.
"Эта куртка является образцом Вооруженных сил Российской Федерации. Это форма второй категории, которая была предоставлена со склада", - рассказал украинский военный.
Напомним, что за жизнь российского диверсанта украинские военные врачи боролись 7 часов, ему было перелито 1,5 литра крови.
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