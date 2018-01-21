Россия начала менять тактику на Донбассе, делая акцент на наращивании потенциала своих сил специального назначения. Именно их стали использовать в диверсионных операциях.

Об этом рассказал пресс-секретарь Минобороны по АТО Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, российское военное руководство во время конфликта на Донбассе "тренирует" свой спецназ.

"Военно-политическое руководство России наращивает потенциал сил специальных операций, в том числе за счет наработки боевого опыта на оккупированном Донбассе", - сказал Гуцуляк.

Генштаб России большое внимание уделяет именно спецназу, что доказывает интенсивность работы российских диверсантов в АТО.

"С начала года на должности советников командиров частей и подразделений первого и второго армейских корпусов российских оккупационных войск назначаются офицеры ВС РФ, основная служебная деятельность которых связана с организацией подготовки так называемых подразделений специального назначения", - заявил Гуцуляк.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак выразил мнение, что война на Донбассе может закончиться в 2018 году.