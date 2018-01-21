На борту самолета, летевшего из Мексики в Россию, гражданка России устроила драку с другой пассажиркой. В результате рейс задержали почти на четыре часа.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, пассажирка бизнес-класса вела себя агрессивно и устроила драку с другой пассажиркой. Поэтому ее решили высадить. Вместе с виновницей инцидента воздушный борт покинула ее подруга, которая отказалась лететь без спутницы. Девушку, с которой подралась россиянка, тоже высадили.

Как рассказали очевидцы, конфликтная ситуация сложилась еще возле регистрации - женщины явно нервничали.

Напомним, что также в Китае стюардесса выпала из самолета.