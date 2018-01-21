Из-за буйного пассажира задержали рейс на 4 часа (видео) [ Редактировать ]
На борту самолета, летевшего из Мексики в Россию, гражданка России устроила драку с другой пассажиркой. В результате рейс задержали почти на четыре часа.
Об этом сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, пассажирка бизнес-класса вела себя агрессивно и устроила драку с другой пассажиркой. Поэтому ее решили высадить. Вместе с виновницей инцидента воздушный борт покинула ее подруга, которая отказалась лететь без спутницы. Девушку, с которой подралась россиянка, тоже высадили.
Как рассказали очевидцы, конфликтная ситуация сложилась еще возле регистрации - женщины явно нервничали.
Напомним, что также в Китае стюардесса выпала из самолета.
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