В Министерстве сельского хозяйства США поясняют, что любые замороженные продукты (от -17 градусов по Цельсию) в морозильной камере не портятся. Однако страдает лишь их качество.

В издании The Huffington Post в удобных картинках объяснили, какие продукты стоит держать в морозильной камере и сколько времени для этого отведено, передает "Украинская правда", которая перевела информацию.

Замораживание продуктов замедляет движение молекул, через которые микробы входят в неактивную стадию и замедляется рост микроорганизмов, которые вызывают порчу продуктов и пищевые болезни.

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