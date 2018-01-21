Bozar - культурное сердце Брюсселя. Тут и театр, и выставки, кинофестивали и мероприятия королевской семьи Бельгии. На неделю сюда поселилось украинское кино.

Открылся фестиваль картиной Сергея Параджанова "Тени Забытых предков". А дальше были картины о современной Украине, о любви и первое украинское фэнтези - "Сторожевая Застава".

"Була представлена і класика українського кіно - для того, щоб показати, що українське кіно має певну тяглість у часі, потім показати основні тренди українських фільмів зараз", - говорит Денис Иванов, руководитель украинской части фестиваля.

"Насправді, як глядач, хочу сказати вам, що приємно бачити, що кожен із напрямків українського кіно представлений. Це говорить про те, що ми є кіно державою", - подчеркнул Николай Точицкий, глава представительства Украины в ЕС.

Среди зрителей - и представители украинской диаспоры, и немало бельгийцев - любителей фестивального кино.

"Приятно удивлен. Хотя, конечно, "Бозар" плохое кино не показывает, отбирают качественно. Ну и такие ленты тяжело найти и посмотреть на большом экране", - говорит Херт-Ян, бельгиец.

"Звичайно мені цікаво подивитися, бо це те кіно, яке я на жаль, або на щастя, не можу скачати з інтернету. І фестиваль, коли всі разом приходимо, потім обговорення з режисером - дуже важливо", - убежден Антон Наголюк, украинский эмигрант, житель Брюсселя.

Депутату Европарламента Ребекке Хармс больше всего понравилось кино Марины Степанской "Стремглав". Кстати, сегодня этот фильм получил приз зрительских симпатий на французском фестивале Angers.

"Мне кажется, режиссеру удалось очень близко показать нам, жителям запада, - украинцев, молодых людей. Их повседневную жизнь, проблемы, страхи и желания. Мне очень понравилось это кино", - говорит Ребекка Хармс, депутат Европарламента.

Закрылась украинская часть кинофестиваля - документальным фильмом о кинорежиссере из Крыма Олеге Сенцове, который в России получил 20 лет тюрьмы за свою проукраинскую позицию.

"- Ну вы себя считаете украинским кинорежиссером? - Ну да, я гражданин Украины!"

Фильм о Сенцове - один из методов борьбы за его освобождение, объяснили родственники, которые тоже приехали на этот показ.