22 января - день сложных выборов и перемен. Для того, чтобы он прошел успешно, нужно направить все усилия на то, чтобы держать ситуацию под контролем.

Козерог

В этот день начнется новый интеллектуальный проект. Он связан с борьбой, конфликтами и трудностями, но все обязательно закончится успехом.

Водолей

Сегодня вас ждет много негативных событий, но все завершится хорошо. "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Чтобы все преодолеть, вам понадобятся дисциплина и решительность.

Рыбы

Неизбежные перемены в жизни положат начало чему-то позитивному. Сконцентрируйте разум и усилия на достижении целей. Вам понадобятся логика, уравновешенность и порядок.

Овен

Не стоит рисковать, если вы тщательно не обдумали ситуацию. Вы можете ощущать себя так, будто стоите на краю пропасти и в любой момент готовы сорваться вниз. Постарайтесь стойко пережить непростой период.

Телец

Импульсивные решения могут сыграть с вам злую шутку, могут возникнуть неожиданные проблемы. Вы можете оказаться в неприятной ситуации из-за чужой глупости.

Близнецы

Кто-то из ваших близких может оказаться на самом деле не настолько лояльным и преданным, насколько вы себе представляете. Разделяйте в голове любовь и временное увлечение, чтобы не наделать ошибок.

Рак

У вас начинается светлый период. Перспективы приходят на смену событиям, которые огорчали вас.

Лев

Рисковать нужно с оптимизмом и невинностью ребенка. Ищите неожиданные решения проблем и старайтесь посмотреть на жизнь под новым углом и держите ум открытым для новых идей.

Дева

У вас начинается период эмоциональных всплесков, недостатка ясности и неопределенности. Внезапное развитие событий может выбить вас из колеи и вы будете ощущать растерянность, пока не возьмете себя в руки.

Весы

Вы должны поступать мудро и оставить прошлое позади, начав что-то новое. Не цепляйтесь за традиционные и устаревшие методы.

Скорпион



Не бойтесь неизвестности. Будьте добры к окружающим и постарайтесь не давать эгоизму брать верх над рассудительностью. Ставьте реальные цели и обязательно уточняйте сроки их достижения.

Стрелец

Ваша нерешительность может привести к трудностям и задержкам. Возможно, вам не хватает знаний, чтобы выполнить какую-то работу: ощущается необходимость дальнейшего обучения.

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