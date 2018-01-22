Гороскоп на 22 января для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
22 января - день сложных выборов и перемен. Для того, чтобы он прошел успешно, нужно направить все усилия на то, чтобы держать ситуацию под контролем.
Козерог
В этот день начнется новый интеллектуальный проект. Он связан с борьбой, конфликтами и трудностями, но все обязательно закончится успехом.
Водолей
Сегодня вас ждет много негативных событий, но все завершится хорошо. "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Чтобы все преодолеть, вам понадобятся дисциплина и решительность.
Рыбы
Неизбежные перемены в жизни положат начало чему-то позитивному. Сконцентрируйте разум и усилия на достижении целей. Вам понадобятся логика, уравновешенность и порядок.
Овен
Не стоит рисковать, если вы тщательно не обдумали ситуацию. Вы можете ощущать себя так, будто стоите на краю пропасти и в любой момент готовы сорваться вниз. Постарайтесь стойко пережить непростой период.
Телец
Импульсивные решения могут сыграть с вам злую шутку, могут возникнуть неожиданные проблемы. Вы можете оказаться в неприятной ситуации из-за чужой глупости.
Близнецы
Кто-то из ваших близких может оказаться на самом деле не настолько лояльным и преданным, насколько вы себе представляете. Разделяйте в голове любовь и временное увлечение, чтобы не наделать ошибок.
Рак
У вас начинается светлый период. Перспективы приходят на смену событиям, которые огорчали вас.
Лев
Рисковать нужно с оптимизмом и невинностью ребенка. Ищите неожиданные решения проблем и старайтесь посмотреть на жизнь под новым углом и держите ум открытым для новых идей.
Дева
У вас начинается период эмоциональных всплесков, недостатка ясности и неопределенности. Внезапное развитие событий может выбить вас из колеи и вы будете ощущать растерянность, пока не возьмете себя в руки.
Весы
Вы должны поступать мудро и оставить прошлое позади, начав что-то новое. Не цепляйтесь за традиционные и устаревшие методы.
Скорпион
Не бойтесь неизвестности. Будьте добры к окружающим и постарайтесь не давать эгоизму брать верх над рассудительностью. Ставьте реальные цели и обязательно уточняйте сроки их достижения.
Стрелец
Ваша нерешительность может привести к трудностям и задержкам. Возможно, вам не хватает знаний, чтобы выполнить какую-то работу: ощущается необходимость дальнейшего обучения.
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