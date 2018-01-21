Нападение на школу в Бурятии: учительница назвала причину [ Редактировать ]
Пострадавшая во время атаки ученика 9 класса на школу в Бурятии учительница Ирина Раменская назвала причину случившегося, сообщает пресс-секретарь республиканской больницы скорой помощи Дора Хамаганова.
По мнению педагога, парень совершил нападение из-за "двойки"
"Никогда не подумала бы, что он может такое сделать. Тихий, нормальный на вид мальчик. Да исправил бы он эту двойку! Так и не могу понять, почему он так поступил. Как закрываю глаза, - огонь, дым, как загорелся класс. Была только одна мысль - спасти детей", - передает Хамаганова слова учительницы.
Ранее мы сообщали об учительнице, которая избила школьницу.
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