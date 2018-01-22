В НБУ подорожание доллара считают сезонным явлением

Впрочем, есть и эксперты, которые утверждают, что падение гривны скоро закончится и до 30 гривен за доллар в ближайшее время не дойдет. Так это или нет - мы решили спросить у тех, кто точно должен знать. То есть у представителей Нацбанка.