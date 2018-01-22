Падение гривны: Гройсман назвал причины [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал причины быстрого падения курса гривны, передает Интерфакс-Украина.
Главной причиной происходящего в экономике Гройсман назвал снижение экспорта в январе 2018 года и продолжением внешних выплат.
Гройсман добавил, что когда все "начинает работать нормально, когда мы начинаем экспортировать, сохранять баланс - ситуация (курс. - ред.) снижается, и становится в прогнозируемых рамках".
Накануне Гройсман сделал заявление относительно автомобилей на еврономерах.
по теме
В НБУ подорожание доллара считают сезонным явлением
Впрочем, есть и эксперты, которые утверждают, что падение гривны скоро закончится и до 30 гривен за доллар в ближайшее время не дойдет. Так это или нет - мы решили спросить у тех, кто точно должен знать. То есть у представителей Нацбанка.
В Украине вместе с долларом будут дорожать все товары
Есть и еще один, так сказать, нюанс, который касается уже зарплаты каждого украинца. Курс гривны. Национальная валюта стабильно падает и, похоже, приближается к уровню в 30 гривен за доллар. Эксперты опасаются, что такой курс может быть еще до весны!
Гройсман анонсировал прорыв в системе госнадзора
В Украине в 2018 году произойдет прорыв в системе государственного надзора.
Гройсман пообещал поддержку инвесторам из Германии
Правительство будет помогать развитию немецкого бизнеса в Украине. Об этом заявил Владимир Гройсман на встрече с представителями ведущих немецких компаний, которые работают на украинском рынке.
Автомобили на еврономерах: Гройсман сделал заявление
Гройсман заявил, что машины на еврономерах нужно регистрировать и правильно администрировать.