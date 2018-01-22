В центре Нью-Йорка произошла перестрелка, есть раненые [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В Манхэттене (Нью-Йорк, США) на 31-й улице между 5-м авеню и Бродвеем произошла перестрелка, передает Daily Mail.
Причиной стрельбы стала ссора.
Пострадавшие, личность которых пока не установлена, получили не угрожающие жизни травмы. Их доставили в больницу.
Правоохранители разыскивают нескольких подозреваемых.
Накануне в Кабуле боевики расстреляли гостей отеля.
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