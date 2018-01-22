Сергей Эйзенштейн: Google посвятил дудл знаменитому режиссеру [ Редактировать ]
В Google создали дудл в честь 120-летия знаменитого режиссера и сценариста Сергея Эйзенштейна.
За основу они взяли известный снимок, на котором Эйзенштейн просматривает отснятый материал.
Сергей Эйзенштейн - классик кинематографа, он поставил такие картины, как "Броненосец "Потемкин", "Стачка", "Иван Грозный". Режиссер открыл новый язык в кино и был одним из первопроходцев семиотики (символизма).
Ранее мы рассказывали о праздничном дудле в честь Марлен Дитрих.
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