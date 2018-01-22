В Google создали дудл в честь 120-летия знаменитого режиссера и сценариста Сергея Эйзенштейна.

За основу они взяли известный снимок, на котором Эйзенштейн просматривает отснятый материал.

Сергей Эйзенштейн - классик кинематографа, он поставил такие картины, как "Броненосец "Потемкин", "Стачка", "Иван Грозный". Режиссер открыл новый язык в кино и был одним из первопроходцев семиотики (символизма).

Ранее мы рассказывали о праздничном дудле в честь Марлен Дитрих.