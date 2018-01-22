В Швеции прогремел второй взрыв за неделю [ Редактировать ]
В городе Мальме на юге Швеции снова прогремел взрыв. В этот раз - возле офисного здания, передает Sydsvenskan.
Взрыв произошел возле офисного здания, в котором находился медицинский центр и несколько фирм.
К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал. Фасад здания поврежден.
На месте работают взрывотехники, причины пока не установлены.
Накануне в Мальме произошел взрыв возле полицейского участка.
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