В понедельник, 22 января, в США откроют первый в мире магазин без касс и продавцов. Об этом сообщается на сайте компании Amazon.

Компания завершила годовое тестирование нового проекта и теперь любой житель Сиэтла может воспользоваться инновационным магазином.

Покупатели нужно будет просто приложить смартфон к турникету у входа и взять нужные товары. Система, основанная на компьютерном зрении и технологии глубокого обучения, будет следить за тем, что посетитель берет с полок.

После выхода плата за покупки автоматически спишется с кредитной карты покупателя, подключенной к аккаунту Amazon.

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