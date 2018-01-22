В США откроют магазин без касс и продавцов [ Редактировать ]
В понедельник, 22 января, в США откроют первый в мире магазин без касс и продавцов. Об этом сообщается на сайте компании Amazon.
Компания завершила годовое тестирование нового проекта и теперь любой житель Сиэтла может воспользоваться инновационным магазином.
Покупатели нужно будет просто приложить смартфон к турникету у входа и взять нужные товары. Система, основанная на компьютерном зрении и технологии глубокого обучения, будет следить за тем, что посетитель берет с полок.
После выхода плата за покупки автоматически спишется с кредитной карты покупателя, подключенной к аккаунту Amazon.
Ранее мы рассказывали о том, что инженеры изобрели летающую ванну и сегвей.
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