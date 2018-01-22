В Индии во время пожара на фабрике фейерверков сгорели 17 человек

Вечером 20 января, в столице Индии Нью-Дели вспыхнул пожар на фабрике фейерверков. В результате происшествия погибли 17 человек, еще один человек получил ожоги и был доставлен в больницу.