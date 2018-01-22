В Індії живцем згоріли працівники складу феєрверків [ Редактировать ]
17 людей загинули внаслідок пожежі на складі феєрверків в Індії.
Полум'я спалахнуло в підвалі, а коли перекинулося на всю будівлю - працівники вже не могли вибратися з неї, адже вихід був лише один - на першому поверсі. Врятувалися троє - ті, хто вистрибнув із третього поверху.
На складі пакували піротехніку, виготовлену в Китаї. Поліція почала розслідування проти власника підприємства.
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