Приправы полезны, придают еде приятный вкус, цвет и запах, главное только не переборщить. Их выбор огромен

Лишь от щепотки порошка или пучка травы вы можете сделать начиная от профилактики заболеваний сердца и заканчивая обезболивающим эффектом и профилактикой рака.

Ниже представлены самые полезные приправы.

Перец чили

Чем острее перец, тем больше в нем капсаицина. Медицинский эффект капсаицина заключается в облегчении боли, а также в профилактике болезней сердца и рака. Самой острой разновидностью чили является хабанеро и scotch bonnet. Если вы не чувствуете в себе уверенности пробовать такие острые сорта, можете остановиться на перце халапеньо, его острота значительно меньше.

Также капсаицин оказывает жиросжигающий эффект, о котором не стоит забывать, особенно если у вас есть цель похудеть.

Корица

Практически ни одна сладость не обходится без добавления корицы. Добавляя корицу в кофе, овсянку или в любое блюдо по вашему усмотрению, вы не только сделаете его ароматнее и приятнее, но и окажете поддержку своим артериям. Так как корица положительно влияет на здоровье сосудов, нормализует уровень сахара в крови и понижает уровень холестерина.

Куркума

Эта яркая приправа происходит с того же семейства приправ, что и имбирь. Обе из них оказывают противовоспалительное действие и могут помочь больным артритом. Также она оказывает благоприятное действие на пищеварительную систему, нормализуя ее процессы.

Петрушка

Мы стали забывать насколько полезно это растение, учитывая то, что большинство добавляют его в еду только в качестве украшения. Однако петрушка поможет вам в борьбе с почечными болями и забитыми артериями.

Орегано

Орегано - это итальянская приправа, которую часто добавляют в пиццу и другие блюда. Она не только придает еде приятный аромат, но также содержит большое количество тимола и карвакрола - веществ, которые борются с инфекцией.

Орегано содержит большое количество антиоксидантов (в четыре раза больше чем в чернике) и так как это растение достаточно неприхотливое, его можно легко выращивать даже дома.

Чеснок

Чеснок - это просто кладезь различных полезностей. Он обладает антигрибковым, антибактериальным и противовирусным эффектом. Его можно добавлять куда угодно: в пиццу, салаты, соусы домашнего приготовления. Ну и как же не упомянуть традиционный украинский борщ с чесноком.

Тимьян

Сильный и приятный аромат тимьяна отлично сочетает его с горячей едой, к примеру, супом или стейком. Также как и орегано, тимьян не очень прихотлив и его можно выращивать дома круглый год.

Что касается пользы, тимьян обладает антисептическим и антибактериальным эффектом. Исследования также показывают, что он борется с некоторыми видами инфекции, против которых бессильны даже антибиотики.

Читайте также о том, почему необходимо есть яблоки.