Война на Донбассе: Порошенко сделал срочное заявление [ Редактировать ]
Украина готова дать жесткий военный отпор агрессору в случае наступления. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на торжественном собрании по случаю Дня Соборности Украины и 100-летия провозглашения независимости Украинской Народной Республики, передает пресс-служба главы государства.
"Я хочу подчеркнуть, что мы не будем выполнять пункт Четвертого Универсала о роспуске войска. Я хочу подчеркнуть, что Украина уже готова дать жесткий военный отпор агрессору в случае его попыток пойти в наступление", - заявил он.
Кроме того, по словам Порошенко, Украина имеет мощную поддержку международных партнеров в борьбе с агрессором.
"В борьбе с агрессором мы чувствуем мощную поддержку наших международных партнеров. И это - принципиальное положительное отличие сегодняшней ситуации от той, что существовала сто лет назад", - подчеркнул он.
Напомним, ранее Порошенко рассказал, когда подпишет закон о реинтеграции Донбасса.
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