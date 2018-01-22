"Сильные мира сего": стали известны шокирующие данные о богатейших людях [ Редактировать ]
Разрыв в состоянии богатейших в беднейших людей в мире в 2017 году продолжил увеличиваться, сказано в докладе Oxfam.
На сегодняшний день 1% населения владеет 82% мировых богатств.
В среднем с 2010 года состояние богатейших людей увеличивалось на 13% ежегодно, в то время как состояние обычных сотрудников в среднем росло на 2% в год.
Авторы доклада указывают причины, которые, по их мнению, создали возможность для бизнесменов увеличить свои доходы. В числе таких они называют сокращение зарплат и условий труда сотрудников, влияние бизнеса на политику государства и стремление сократить издержки.
В январе 2017 года организация заявила, что восемь богатейших миллиардеров обладают состоянием, равным общему объему средств беднейшей половины населения.
В последнем отчете организация, однако, уточнила, что при пересчете обнаружилась неточность: на тот момент 61 человек владел состоянием беднейшего населения. По итогам 2017 года эта цифра сократилась до 42.
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