Разрыв в состоянии богатейших в беднейших людей в мире в 2017 году продолжил увеличиваться, сказано в докладе Oxfam.

На сегодняшний день 1% населения владеет 82% мировых богатств.

В среднем с 2010 года состояние богатейших людей увеличивалось на 13% ежегодно, в то время как состояние обычных сотрудников в среднем росло на 2% в год.

Авторы доклада указывают причины, которые, по их мнению, создали возможность для бизнесменов увеличить свои доходы. В числе таких они называют сокращение зарплат и условий труда сотрудников, влияние бизнеса на политику государства и стремление сократить издержки.

В январе 2017 года организация заявила, что восемь богатейших миллиардеров обладают состоянием, равным общему объему средств беднейшей половины населения.

В последнем отчете организация, однако, уточнила, что при пересчете обнаружилась неточность: на тот момент 61 человек владел состоянием беднейшего населения. По итогам 2017 года эта цифра сократилась до 42.

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