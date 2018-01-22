В Харькове эвакуировали метро [ Редактировать ]
В Харькове со станции метро имени Академика Барабашова провели эвакуацию пассажиров из-за подозрительной коробки. Об этом в Facebook написал директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
"Закрываем по требованию полиции. На платформе найдены две ничейные коробки. Пассажиров выводим, вызываем взрывотехников", - пояснил он.
Сидоренко добавил, что поезда будут следовать мимо этой станции без остановки.
Напомним, что в тоннеле харьковского метро неожиданно обнаружили мужчину.
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