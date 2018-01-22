Корь в Украине: на Закарпатье закрыли школы и детские сады [ Редактировать ]
Занятия в школах Тячевского района на Закарпатье отменили в понедельник, 22 января, из-за увеличения случаев заболевания корью.
Об этом сообщили пресс-службе Тячевского районного совета.
"С 22 января 2018 года по 5 февраля 2018, приостановить учебно - воспитательный процесс в общеобразовательных и дошкольных учреждениях Тячевской городской объединенной территориальной общины. Причиной стало увеличение больных корью", - говорится в сообщении.
Напомним, количество зараженных корью в Киеве перевалило за 100.
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