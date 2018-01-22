В селе Калина Тячевского района Закарпатья задержали 32-летнего мужчину, который утопил в реке Тересва в соседнем поселке Дубовое 21-летнюю знакомую. Она отказала ему в отношениях. Об этом сообщает УНН.

"Судебно-медицинские эксперты установили причину смерти женщины: насильственное утопление. Полиция по факту убийства сразу открыла уголовное производство. Свидетелей происшествия не было, пострадавшую в поселке знали, как спокойного неконфликтного человека. Полиция установила, что незадолго до того потерпевшая познакомилась в сети с 32-летним мужчиной из села Калины Тячевского района", - сказано в сообщении.

"Вела с ним переписку. Впоследствии они стали планировать встречу. Вечером 14 января мужчина пришел в поселок Дубовое, дождался, пока его знакомая выйдет из местной дискотеки, и предложил прогуляться к реке. Далее, по словам подозреваемого, там он рассказал потерпевшей, что живет с сожительницей, но готов расстаться с ней для начала новых отношений. Потерпевшая ему отказала. Между ними возникла ссора, во время которой он утопил женщину", - рассказала Щеголева.

32-летнему жителю села Калины сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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