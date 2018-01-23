Знакомство с матерью возлюбленного закончилось для женщины кровавой разборкой [ Редактировать ]
В Херсонской области знакомство женщины с матерью своего возлюбленного закончилось кровавой разборкой.
Об этом сообщила пресс-служба полиции.
"Знакомство 58-летней женщины с 66-летней матерью своего молодого сожителя чуть не закончилось трагедией. Конфликт между женщинами произошел во время застолья. После употребления алкогольных напитков женщины начали ссориться, и хозяйка нанесла гости несколько ножевых ранений", - рассказали правоохранители.
Пострадавшую с ножевыми ранениями госпитализировали в больницу. Ее состояние стабильно тяжелое. По словам злоумышленницы, конфликт возник из-за наглого поведения гости, которая не реагировала на замечания.
66-летняя женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открытое уголовное производство по ст. 15 Уголовного кодекса Украины "Покушение на преступление" и ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".
Напомним, ревнивый муж полтора года избивал жену и не выпускал ее из дома.
по теме
Бойня в Одессе: стали известны шокирующие подробности запутанной истории
Трое погибших, четверо раненых - таков итог кровавой бойни в центре Одессы. Накануне вокруг этой истории было много противоречивой информации: даже официальные лица путались в комментариях.
Перестрелка в Одессе: в больнице умер раненый полицейский
А вот Национальная полиция сегодня распространила новости о перестрелке в Одессе. Вообще, сообщения об этом событии были очень странные и пугающие. Некоторые СМИ сообщали о том, что человек с автоматом открыл стрельбу просто на улице.
Поліцейським, які побили водія, загрожує в'язниця
До десяти років тюрми - загрожує трьом запорізьким поліцейським, які побили водія. Це сталося ще в жовтні - біля одного з постів на в'їзді в місто.
Оборотни в погонах: патрульные 6 часов жестоко издевались над водителем
На стационарном посту "Запорожье-север", который расположен на автомагистрали при въезде в город со стороны города Днепр, трое патрульных пытали и издевались над водителем, которого остановили.
В Харкові на 2 місяці арештували поліцейських-хабарників
Два місяці в СІЗО проведуть харківські патрульні, які в понеділок попалися на хабарі. За даними слідства вони організували цілу схему здирництва. Як вона працювала і що загрожує копам - дивимося далі.