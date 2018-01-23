В Херсонской области знакомство женщины с матерью своего возлюбленного закончилось кровавой разборкой.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

"Знакомство 58-летней женщины с 66-летней матерью своего молодого сожителя чуть не закончилось трагедией. Конфликт между женщинами произошел во время застолья. После употребления алкогольных напитков женщины начали ссориться, и хозяйка нанесла гости несколько ножевых ранений", - рассказали правоохранители.

Пострадавшую с ножевыми ранениями госпитализировали в больницу. Ее состояние стабильно тяжелое. По словам злоумышленницы, конфликт возник из-за наглого поведения гости, которая не реагировала на замечания.

66-летняя женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открытое уголовное производство по ст. 15 Уголовного кодекса Украины "Покушение на преступление" и ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

Напомним, ревнивый муж полтора года избивал жену и не выпускал ее из дома.