Как выглядела девушка 9 тысяч лет назад: ученые создали портрет [ Редактировать ]
Ученые из афинского университета в Музее Акрополя воссоздали по черепу лицо 18-летней девушки, которая жила около 9 тыс. лет назад.
Исследователи назвали ее Агви, в переводе Рассвет, так как она жила в Древней Греции, что является началом и мировой цивилизации, сообщает Археологтческий блог.
Ученым удалось реконструировать ее череп, который был найден в пещере Теопетры в 1993 году.
Останки относятся к периоду перехода древнего населения этого региона из устроя охотников, кочевников и собирателей, в общество осевшей жизни и выращивания собственных продуктов и культур.
Специалистами были проведены компьютерные тесты, в частности томография. Затем при помощи 3D-принтера они получили точную копию результатов сканирования.
Археологи установили скулы древней девушки, ее брови, подбородок и другие черты лица. Цвет кожи и глаз восстановили на общих сведениях о жителях этого региона.
Тем временем в Афинах археологи нашли останки общего предка людей и обезьян.
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