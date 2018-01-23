Ученые из афинского университета в Музее Акрополя воссоздали по черепу лицо 18-летней девушки, которая жила около 9 тыс. лет назад.

Исследователи назвали ее Агви, в переводе Рассвет, так как она жила в Древней Греции, что является началом и мировой цивилизации, сообщает Археологтческий блог.

Ученым удалось реконструировать ее череп, который был найден в пещере Теопетры в 1993 году.

Останки относятся к периоду перехода древнего населения этого региона из устроя охотников, кочевников и собирателей, в общество осевшей жизни и выращивания собственных продуктов и культур.

Специалистами были проведены компьютерные тесты, в частности томография. Затем при помощи 3D-принтера они получили точную копию результатов сканирования.

Археологи установили скулы древней девушки, ее брови, подбородок и другие черты лица. Цвет кожи и глаз восстановили на общих сведениях о жителях этого региона.

Тем временем в Афинах археологи нашли останки общего предка людей и обезьян.