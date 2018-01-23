Нацбанк озвучил сумму долга перед МВФ [ Редактировать ]
Украина должна МВФ более 12 миллиардов долларов. Об этом заявил зам главы Нацбанка Украины Олег Чурий. Он отметил, что на сегодня перед международным валютным фондом у НБУ есть обязательства на сумму более семи миллиардов, и около пяти у Министерства финансов.
По словам Чурия, за последний год резерв Нацбанка увеличился практически до 19 миллиардов долларов.
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И еще одно тревожное заявление прозвучало сегодня от Дмитрия Сологуба, он тоже - замглавы Нацбанка, как и Олег Чурий.
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