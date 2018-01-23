За последний год резерв Нацбанка увеличился практически до 19 миллиардов долларов

Украина должна МВФ более 12 миллиардов долларов. Об этом заявил зам главы Нацбанка Украины Олег Чурий. Он отметил, что на сегодня перед международным валютным фондом у НБУ есть обязательства на сумму более семи миллиардов, и около пяти у Министерства финансов.

По словам Чурия, за последний год резерв Нацбанка увеличился практически до 19 миллиардов долларов.