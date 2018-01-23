А в Брюсселе завтра обсудят, как работает безвиз с третьими странами. И не время ли применять механизм по его приостановке касательно некоторых государств.

У кого какие перспективы - узнавала наш брюссельский корреспондент Елена Абрамович.

Никакого безвиза, пока Евросоюз не придумает, как его быстро отменить - так звучало задание, над которым Брюссель работал почти весь 2016 год.

И из-за которого тормозился украинский безвиз. В итоге решили - приостанавливать свободное пересечение границы будут по нескольким причинам - резкого возрастания количества мигрантов или сворачивания реформ, которые страна обещала внедрить на пути к безвизу. И вот рабочая группа дипломатов собирается уже завтра. К Украине претензии - из-за закона об антикоррупционном суде.

"В основном это те же замечания, которые делала венецианская комиссия. Это не та модель, которой от Украины ожидали. Но ни Грузии, ни Украине до сих пор не угрожали приостановлением визовой либерализации ни со стороны Еврокомиссии, ни со стороны государств-членов ЕС", - говорит Рикард Йозвяк, корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе.

Пока из Брюсселя идут только замечания, мол странам нужно больше работать, чтобы сохранить безвиз. И если к Украине есть вопросы по антикоррупционному законодательству, то Грузией недовольны из-за роста заявок на получение статуса беженца от граждан этой страны.

Именно это собираются завтра обсудить. Но угроз о приостановке безвиза пока ждать не стоит, ведь для этого нужны еще и результаты годового мониторинга.