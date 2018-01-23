Трое полицейских пострадали в результате взрыва в Бердянске Запорожской области. Подозреваемый в квартирных кражах привел в действие гранату. Сам он погиб на месте.

Это случилось утром, в центре города. Сотрудники уголовного розыска пришли, чтобы проверить информацию о возможном преступнике. В одном из дворов заметили подозрительный автомобиль. Когда подошли - мужчина бросил гранату.

По словам очевидцев - перед взрывом они слышали выстрелы. Сейчас - двое правоохранителей в больнице. Еще одному - оказали помощь и отпустили.

"Коли поліцейські наблизились до автівки, один із пасажирів, який виявився раніше засудженим мешканцем Бердянська, 1987 року народження, почав від них скриватись. Після того, як поліцейські наблизились до чоловіка, він дістав гранату, попередньо це Ф1, та підірвав її", - говорит Катерина Людвик, пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Запорожской области.