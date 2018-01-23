В 2016 в области от "паленки" умерли 60 человек

В Харькове судят производителей суррогатного алкоголя. В 2016 в области от него умерли 60 человек, а в целом по Украине больше 70.

Сейчас на скамье подсудимых трое харьковчан, их считают организаторами подпольного производства. Чем закончилось сегодняшнее заседание - знает Светлана Шекера.

Тамара Борисовна приехала в суд из села Иванчуковка Изюмского района. В сентябре 2016-го ее сын купил в сельском магазинчике бутылку коньяка - ко дню рождения. На следующий день умер. Магазин по-прежнему работает.

"Вони даже ізвінєнія не попросили, ви представляєте, не попросили. Вони не винуваті. Я бачила сама лічно як в ту ніч, коли мого сина повезли на Харків, вони вивезли алкоголь", - говорит Тамара Турко, мать жертвы суррогата.

Только в Иванчуковке от суррогата умерли три человека. Всего же осенью 2016 от отравления суррогатным алкоголем в Харьковской области скончались 48 человек. Сегодня на скамье подсудимых - трое подозреваемых в организации производства фальсификата. По данным следствия, суррогат убил 12 человек. Семеро отравившихся - выжили.

"Вони брали метиловий спирт, розводили його звичайною водою, у певні пляшки добавляли коньячну есенцію, тобто робили з нього нібито коньяк, розливали його або в тетропаки, або в звичайні пластикові пляшки, і продавали або через пошту", - рассказывает Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области.

Подсудимые все отрицают. Один из них - Артем Тесленко - объясняет, сам спортсмен, алкоголь не продавал, а то, что нашли у него дома - это заготовки ко дню рождения.

"Я не участвовал ни в каком производстве. У меня дома могла находиться моя водка, которую я лично употребляю. Смотрите, у меня день рождения 30 сентября. А приняли меня 27. Как вы думаете, у меня должна находиться какая-то алкогольная продукция?" - говорит Артем Тесленко, подозреваемый.

"Вы понимали, что вы перевозили? - Откуда, что я, должен документы требовать", - говорит Ярослав Артюх, таксист, который доставлял суррогат в магазины.

Алексей Шаустюк - лидер группы, и, по данным следствия, именно он наладил из Северодонецка поставки метилового спирта, из которого делали водку.

"Та мы не делали его, фискальная служба просто всех побила, все подписали, все, и сидим здесь 16 месяцев. Что не знаете, как это делается у нас в стране? Два человека на нас указало, что они брали якобы у нас и все, нас теперь посадили", - говорит Алексей Шаустюк, подозреваемый.

Рассматривать дело по сути - сегодня так и не начали. Не явился один из защитников. Кроме этих троих подозреваемых, отвечать за смерти людей будут и продавцы. Около десятка уголовных производств - уже рассматривают районные суды.