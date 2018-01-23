На Закарпатье бюрократия "убивает" современный хоспис (видео) [ Редактировать ]
Долгая дорога в хоспис. В Закарпатье уже год работает современное заведение для тяжелобольных. Условия - европейские, но оценить их пациенты не успевают. Ведь чтобы попасть туда, нужно потратить столько времени на сбор справок, что люди попросту не доживают. Марина Коваль продолжит.
У Надежды тяжело болен отец. Она уже несколько месяцев пытается устроить его в областной хоспис в Виноградове. Пока безрезультатно. Чиновники постоянно требуют все новые и новые справки.
"Тут пачка, дивіться, но ще не всі є. Тут не знаю скільки штук є, багато. від сільського голови, від депутатів, від лікаря, від сусідів. Ще не хватає, треба доказувати, шо вона дійсно не зайнята, не дістає гроші в Собезі, і у налоговій - не підприємець і так далі. Легше шоб людина померла, ніж шоб зібрати ті усі бюрократичні бумаги".
Хоспис построили на европейские деньги - это более миллиона евро. Три этажа, 14 палат со специальными койками, комнаты для родных, современное оборудование.
"Если во всех больницах стоят кислородные баллоны, вот пожалуйста кислородная станция индивидуального пользования".
Но за год работы приняли всего 12 человек. Хотя находиться здесь могут одновременно - 25. Заведующий отделением рассказывает - только в Ужгороде желающих - больше ста, но попадают единицы. Из-за бумажной волокиты, некоторые пробиваются по полгода.
"Часть людей не доживает. А как может дожить человек если у него последняя стадия рака, болевой синдром и он получает до 20 ампул морфия в сутки, он что будет три месяца ждать, они просто уходят", - говорит Виктор Исаев, завотделением палиативно-хосписной опеки областного гериатрического пансионата Виноградова.
В управлении социальной защиты, которое курирует пансионат, уверяют - предоставить нужно всего-навсего шесть документов - заявление, паспорт, медицинскую карточку и справки - о размере пенсии, составе семьи и инвалидности. Есть и еще одно условие. На бесплатное содержание могут рассчитывать только одинокие люди. Для - остальных все за деньги.
"Якщо брати до прикладу листопад місяць, то ця сума становить приблизно 8 тисяч гривень на місяць, на одного пацієнта. Можливо велика, но так законодавство розроблене", - говорит Михаил Петришка, директор Департамента соцзащиты Закарпатской ОГА.
Региональный представитель уполномоченного по правам человека возмущается, тяжелобольных лишают права на бесплатную медпомощь, да и основным перечнем документов - не отделаться.
"Воно знаходиться у підпорядкуванні Виноградівського геріатричного пансіонату - установи соцзахисту, тому для того, щоби здобути путівку соцзахисту і потрапити сюди в паліативне відділення потрібно зібрати великий список документів", - говорит Диана Швардак, региональный представитель уполномоченного по правам человека ВР в Закарпатской области.
Представитель омбудсмена выход из ситуации видит в том, чтобы перевести хоспис в подчинение областного управления здравоохранения - тогда людям не придется месяцами ходить по чиновничьим кабинетам.
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