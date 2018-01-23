Коровий навоз стал основой для нескольких стульев и цветочных горшков

Почему японцы убегали из парка развлечений? Как работает первый в мире магазин без касс? И кого признали лучшим актером года? Об этом и не только - в нашем обзоре.

В Токийском парке развлечений провели тренировочную эвакуацию. 350 японцев пришли узнать, как действовать, если КНДР вновь решит запустить баллистическую ракету. Большинство людей посадили прямо на работающие аттракционы.

Когда громкоговорители предупреждали об опасности, они мигом покидали свои места и бежали к ближайшему метро. Такие тренировки в японской столице проводят впервые.

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Французский горный городок в долине Шамони завалило снегом. Эвакуировали 60 котеджей у подножья гор. Местные коммунальные службы вместе с жителями разгребают улицы и дома. Из-за сильных снегопадов риск схода лавин в этих альпийских регионах повысили до "максимального".

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Британская студентка делает эко-мебель из коровьего навоза. Он стал основой для нескольких стульев и цветочных горшков юной дизайнерши Сэйн Мафы. Перед использованием в качестве строительного материала, навоз полностью перерабатывают и смешивают со смолой.

Потом сырью можно придать любую форму. Так же легко материал превращается и обратно - в удобрение.

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Первый умный магазин открылся в американском Сиэтле. В нем нет касс. Их заменяют мобильное приложение и камеры видеонаблюдения. При входе в торговый зал, покупателю нужно запустить на своем смартфоне специальную программу, на которой отобразится его личный штрихкод.

Поднести телефон к турникету - и выбирать товары. Обо все остальном - позаботится автоматика. Камеры и датчики будут отслеживать покупки. А после выхода из магазина - деньги автоматически спишутся с банковской карты покупателя.

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В Париже - мировой столице моды начался фэшн-вик. В первый день там открыли выставку, посвященную дизайнеру тунисского происхождения Аззедину Алайе. В экспозицию вошла 41 его работа. Алайя моделировал платья еще для актрисы Греты Гарбо, а потом и для певицы Леди Гага.

Более 30 дизайнеров со всего мира готовятся предстать со своими весенними коллекциями во время фэшн-события.

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Гильдия киноактеров США назвала лучший фильм прошлого года - по составу актеров. Главную награду получила лента "Три билборда на границе Эббинг, Миссури". Американку Фрэнсис Макдорманд за роль в картине признали лучшей актрисой первого плана. А, вот, премию лучшего актера получил Гарри Олдмен, сыгравший Уинстона Черчилля в драме "Темные времена".