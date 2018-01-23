В селе Кровинка Тернопольской области погибла 22-летняя девушка во время катания на санках, сообщает пресс-служба полиции области.

"По предварительной информации, четверо молодых людей решили покататься на санках неординарным способом. Они прицепили две пары саней к автомобилю ВАЗ и катались по селу. На одних сидело два человека, на других - одна девушка. На повороте сани занесло, а молодые люди выпали. Одна из девушек ударилась головой в бетонный столб. Ее госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Однако спасти жизнь ей не удалось", - говорится в сообщении.

Накануне в Мариуполе катание на санках едва не обернулось трагедией.