22-летняя девушка "слетела" с санок и погибла [ Редактировать ]
В селе Кровинка Тернопольской области погибла 22-летняя девушка во время катания на санках, сообщает пресс-служба полиции области.
"По предварительной информации, четверо молодых людей решили покататься на санках неординарным способом. Они прицепили две пары саней к автомобилю ВАЗ и катались по селу. На одних сидело два человека, на других - одна девушка. На повороте сани занесло, а молодые люди выпали. Одна из девушек ударилась головой в бетонный столб. Ее госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Однако спасти жизнь ей не удалось", - говорится в сообщении.
Накануне в Мариуполе катание на санках едва не обернулось трагедией.
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