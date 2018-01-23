В городе Знамянка Кировоградской области охранник одного из супермаркетов убил 48-летнего бездомного за кражу алкогольных напитков из магазина.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП области.

"Инцидент произошел, когда в помещение супермаркета зашел мужчина, которого охранник заподозрил в совершении кражи алкогольных напитков с полки магазина. Во время выяснения обстоятельств происшествия, между работником охраны и мужчиной возник спор, в ходе которого посетитель получил удар в область грудной клетки. После этого он вышел из магазина, потерял сознание и упал на землю. От полученных телесных повреждений мужчина скончался", - говорится в сообщении.

За последние 10 лет бездомный привлекался к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства, а также был судим за кражу.

Напомним, во время свадьбы охранник ресторана зарезал жениха.