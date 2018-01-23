Бездомный поплатился за кражу алкоголя [ Редактировать ]
В городе Знамянка Кировоградской области охранник одного из супермаркетов убил 48-летнего бездомного за кражу алкогольных напитков из магазина.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП области.
"Инцидент произошел, когда в помещение супермаркета зашел мужчина, которого охранник заподозрил в совершении кражи алкогольных напитков с полки магазина. Во время выяснения обстоятельств происшествия, между работником охраны и мужчиной возник спор, в ходе которого посетитель получил удар в область грудной клетки. После этого он вышел из магазина, потерял сознание и упал на землю. От полученных телесных повреждений мужчина скончался", - говорится в сообщении.
За последние 10 лет бездомный привлекался к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства, а также был судим за кражу.
Напомним, во время свадьбы охранник ресторана зарезал жениха.
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