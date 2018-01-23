В Украине количество заболевших корью продолжает расти [ Редактировать ]
В Украине число заболевших корью продолжает расти.
Об этом сообщил главный директор "Центра общественного здоровья Минздрава Украины" Владимир Курпита на брифинге в "Украинском кризисном медиа-центре".
"С корью ситуация остается напряженной в Украине. По состоянию на 22 января корью в Украине заболели 2 тыс. 84 человека. Из них 1 тыс. 375 детей и 709 взрослых. В течение первой недели заболели 626 человек, в течение второй - 659. И за третью неделю зарегистрированы 804 случая заболевания. Всего за этот период госпитализированы 1 тыс. 398 человек. Среди них 750 детей, и лабораторно диагноз подтвержден у 169 человек", - заявил Курпита.
По словам Курпиты, всего с начала года зарегистрированы три летальных случая, двое среди детей и один среди взрослых.
Самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Ивано-Франковской (463), Черновицкой (333), Закарпатской (331) и в Одесской (265) областях.
Наименьшее количество случаев зарегистрировано в Харьковской (1), Ривненской (1), Луганской (2), Житомирской (3) областях.
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