В Украине число заболевших корью продолжает расти.

Об этом сообщил главный директор "Центра общественного здоровья Минздрава Украины" Владимир Курпита на брифинге в "Украинском кризисном медиа-центре".

"С корью ситуация остается напряженной в Украине. По состоянию на 22 января корью в Украине заболели 2 тыс. 84 человека. Из них 1 тыс. 375 детей и 709 взрослых. В течение первой недели заболели 626 человек, в течение второй - 659. И за третью неделю зарегистрированы 804 случая заболевания. Всего за этот период госпитализированы 1 тыс. 398 человек. Среди них 750 детей, и лабораторно диагноз подтвержден у 169 человек", - заявил Курпита.

По словам Курпиты, всего с начала года зарегистрированы три летальных случая, двое среди детей и один среди взрослых.

Самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Ивано-Франковской (463), Черновицкой (333), Закарпатской (331) и в Одесской (265) областях.

Наименьшее количество случаев зарегистрировано в Харьковской (1), Ривненской (1), Луганской (2), Житомирской (3) областях.

Ранее мы писали, в каком случае нельзя делать прививки.